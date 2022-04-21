قتيل و3 مصابين في مشاجرة داخل مصنع بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 5 عمال، بعد مشاجرة طاحنة أسفرت عن مقتل شخص داخل مصنع بمنطقة المعادى.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة سقط خلالها أحد الاشخاص قتيلاووجود مصابين داخل مصنع رخام بدائرة قسم شرطة المعادي.

انتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ وتم العثور على جثة عامل توفي متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين عدد من العمال داخل مصنع رخام بسبب خلافات العمل، وسرعان ما تحولت لمشاجرة تعدوا على بعضهم البعض بالأسلحة البيضاء والمواسير مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة 3 عمال آخرين.

جرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل الجثة للمشرحة. وحُرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.