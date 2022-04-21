شكرا لقرائتكم خبر عن إمام مسجد السيدة نفيسة: لا حرج فى تقديم مقاصد الشريعة على سنة الاعتكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة اليوم، الثلاثاء، بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن على عبده أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة ، ولفيف من قيادات الوزارة.

وفى كلمته أكد الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)، أن رسالة الإسلام رسالة تسامح ويسر ، فعندما دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى مكة نظر لأهل مكة نظرة شفقة ورحمة وعفا عنهم رغم سابق عهدهم بمعاداته ومحاربته وإيذائه قائلًا: "اذهبوا فأنتم الطلقاء اللهم اهدِ قومى فإنهم لا يعلمون"، وفى هذا اليوم العظيم دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مكة وهو خافضًا رأسه تواضعًا لله (عز وجل)، حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، حتى إن ذقنه ليكاد يمس واسطة الرحل، ودخل وهو يقرأ سورة الفتح مستشعرًا نعمة الفتح وغفران الذنوب ، وإفاضة النصر العزيز ، فهذا الفتح المبين يذكره كيف خرج مُطارَدًا؟ وكيف يعود اليوم منصورًا مؤيدًا؟، وأى كرامة عظمى حفه الله بها؟، وكلما استشعر هذه النعمة ازداد لله خشوعًا وانكسارًا، وانحناء وتواضعًا (صلى الله عليه وسلم).

وأشار الجمال، إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أخذ بالرخصة وأفطر فى رمضان تحقيقًا لمقاصد الشريعة وحتى لا يشُق على الناس ، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ - وهو موضع بين مكة والمدينة - فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ ، فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ" ، لأن السعادة تكمن فى موافقة الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) ، فإذا كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ترك الفرض وهو صيام رمضان من أجل مراعاة مقاصد الشريعة.

وأكد إمام مسجد السيدة نفيسة، أنه لا حرج على وزارة الأوقاف أن تقدم مقاصد الشريعة على سنة من السنن كالاعتكاف، معتمدة فى ذلك على الرأى الطبى وبعد أخذ رأى وزارة الصحة وهم أهل الاختصاص فى هذا الأمر وبعد قرارات اللجنة العليا لأزمة الأوبئة ، مناشدًا من يريد الاعتكاف أن يُنشئ نية الاعتكاف حال مكوثه بالمسجد لأداء الصلوات المفروضة.

واختتم الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، أن التهجد والقيام فى العشر الأواخر ما هو إلا نوع من أنواع الخير والبر، فأفعال الخير متعددة ومتنوعة ، وأن السنة النبوية قد نبهتنا إلى صلاة النوافل فى البيت ، فعن عبد الله بن عمر (رضى الله عنه) قال : "اجْعَلُوا فى بُيُوتِكُمْ مِن صَلَاتِكُمْ ولَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا" ، مشيرًا إلى أن صلاة النافلة فى البيت هى أقرب إلى الإخلاص ، حتى تعم البركة فى البيت ، وقد راعت وزارة الأوقاف جوهر الإسلام ومقاصده ورسالته ، فالشريعة رحمة كلها ، عدل كلها ، فكل حكم خرج من الحكمة إلى العبث ليس من الشريعة ، وكل حكم خرج من العدل إلى الجور ليس من الشريعة ، وكل حكم خرج عن المصلحة إلى المفسدة ليس من الشريعة.