شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بالتنسيق مع محافظة القاهرة لرفع الإشغالات بجسر السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لشن عدد من الحملات على شارع جسر السويس بحى عين شمس لإعادة الانضباط ورفع إشغالات المحلات التجارية والباعة الجائلين، وذلك فى استجابة من وزارة التنمية المحلية لشكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى لاحتلال الباعة الجائلين وبعض أصحاب المحلات لمساحة كبيرة من شارع جسر السويس، مما تسبب فى إعاقة حركة المرور وسير المواطنين بالشارع خاصة بعد التوسعات الكبيرة التى قامت بها الدولة للطرق والمحاور بالقاهرة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم التواصل مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتوجيه الأجهزة التنفيذية بالحى وشرطة المرافق وإدارتى المحلات والإشغالات، بشن حملات على مدار الـ24 ساعة الماضية وضبط الباعة الجائلين المخالفين.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالقاهرة بحملات دورية على مدار اليوم على جميع الشوارع الرئيسية فى الأحياء للتصدى بحسم مع أى إشغالات أو مخالفات فى الشوارع والميادين خاصة بعد ساعات الإفطار والتنبية على المحلات بضرورة الالتزام بعدم إشغال الطريق العام وفى حال المخالفة سيتم معاقبة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن .

ونجحت حملات محافظة القاهرة بالمنطقة الشرقية والتى أشرف عليها نائب المحافظ فى رفع جميع الاشغالات والمخلفات الموجودة فى الشارع والتى تعوق حركة المرور وسير المواطنين بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق.