شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة ثالثة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أسعار الذهب للمرة الثالثة على التوالي حيث ارتفعت حوالي 15 جنيها، قبل قليل، وذلك بعد ارتفاع 25 جنيها عصر اليوم الأربعاء، وسجل الذهب مستوى 1110 جنيهات للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك لأول مرة في التاريخ.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 951 جنيها

عيار 21 سجل 1110 جنيهات

عيار 24 سجل 1269 جنيها

الجنيه الذهب 8880 جنيها

لا تزال أسعار الذهب اليوم في مصر متأثرة بما يشهده السوق الموازي للدولار، حيث يرتفع سعر الذهب اليوم في مصر مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي، لأنه يجرى التعامل بين التجار وصناع الذهب وفق تكلفة يتم احتسابها على أساس سعر الدولار، لذلك يرتفع سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 20 أبريل 2022 رغم أن السعر العالمي للذهب في البورصة العالمية يشهد تراجعا كبيرا من مستويات 1991 دولار إلي مستويات 1945 دولار