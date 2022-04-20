إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بـ "الأوتوستراد - حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارتين بطريق امتداد محور الأوتوستراد بدائرة قسم حلوان اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه حلوان، على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية وقوع حاد تصادم سيارتين نتج عنه إصابة سيدة وشخص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم إزالة آثار الحادث، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق.