جثتان وبركة دماء داخل كرفان.. "إبراهيم" قتل زوجتيه بالرصاص في نهار رمضان بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكتف "إبراهيم" بزواجه من قريبته "زاهية" رغم إنجابها ولي العهد الذي يحلم به الآباء وراح يكرر الأمر لكن تلك المرة من فتاة يكبرها بعقد ونصف -نحو 15 سنة- بحثًا عن سعادة منقطعة النظير إلا أن سر خفي بدد آماله وأحلامه.

استقر المقاول الأربعيني داخل استراحة أقرب للكرفان بقطعة أرض يتولى حراستها. خصص غرفة لزوجته الأولى "زاهية 43 سنة" وأخرى للثانية "أية 28 سنة" ليضع البنزين بجانب النار.

ساءت أحوال "إبراهيم" -ذو الأصول العرباوية- مع تكرار خلافاته مع زوجتيه حتى قرر دون مقدمات إسدال الستار على حياة زوجتيه بشكل يصعب على العقل تصديقه خاصة في نهار رمضان.

أمس الثلاثاء، تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار وووجود قتيلتين بعزبة عبد العال بقرية كفر حكيم التابعة لمركز كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شما أكتوبر، وتبين أن مقاولا قتل زوجتيه بطلقات نارية وفر هاربا، كما تبين أن إحدى الزوجتين مازالت على قيد الحياة، وبنقلها إلى مستشفى زايد التخصصي لفظت أنفاسها الأخيرة داخلها متأثرة بإصابتها.

المباحث حصلت على مشاهدات للمتهم في أثناء مغادرته للمنزل في حالة ارتباك، قبل أن يستقل سيارته ويفر هاربا. شُكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي، لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبها لمعرفة دوافعه حول ارتكابها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.