النقل تواصل تنفيذ محطة 1 بقطاع مدينة نصر بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لأعمال تنفيذ محطة 1 بقطاع مدينة نصر بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت وزارة النقل: "أعمال تنفيذ محطة 1 بقطاع مدينة نصر بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة".

وتواصل الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الاستاد الممتد بطول 56 كم، حيث يجرى تنفيذه على مرحلتين، ومخطط إنهائه آخر 2022، ليقطع الراكب رحلته من مدينة نصر للعاصمة الإدارية فى 40 دقيقة.

ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه من قبل تحالف شركتى الستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات بأطوال 56 كم، شاملا 22 محطة علوية هى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".

وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، وتصل أطوال الخطين إلى حوالي 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية و مونوريل 6 أكتوبر.