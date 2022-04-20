نائب محافظ القاهرة توجه بشن حملة نظافة مكبرة بأحياء المنطقة الجنوبية لإعادة المظهر الحضاري

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بشن حملة نظافة مكبرة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة تستمر لمدة أسبوع، بهدف تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وتحسين المظهر العام بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته نائب المحافظ اليوم /الأربعاء/ بحضور رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، مدير المنطقة الجنوبية، مديري أفرع هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ومديري المتابعة الميدانية والرصد البيئي بالمنطقة الجنوبية واحيائها.

ونبهت عبدالمنعم على رؤساء الأحياء بالمنطقة بضرورة الاهتمام والحرص الدائم بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول والعمل على قدم وساق للارتقاء بمنظومة النظافة من خلال تكثيف دوريات النظافة وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء.

ووجهت ، أثناء اللقاء ، بضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الأعمال ولشركات النظافة الخاصة ببعض الأحياء ومنها حي المعصرة وحلوان ومراجعة الالتزامات الخاصة بها لقياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة ومنها منظومة الجمع السكني لرصد أية سلبيات والعمل على سرعة حلها على الفور.

وفي نفس السياق وتزامنا مع احتفالات مصر بأعياد القيامة والربيع، شددت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، ورفع كفاءة الشوارع المحيطة خاصة أعمال التجميل كقص الأشجار ودهان الأرصفة والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وعن دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

كما شددت عبد المنعم على أهمية إحكام السيطرة والرقابة على السيارات المخالفة والتي تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم أو الرتش بالتنسيق مع كافة الأجهزة مع فرض الغرامات الفورية ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال انتشار العمالة بالشكل الكامل وتوفير المعدات وانتشارها بالشكل الملائم لتحقيق غرض الحملة المكبرة ولتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن منظومة المخلفات والنظافة مما ينعكس ذلك على شعورهم بالتغيير الحقيقي والملموس على أرض الواقع.

وأشادت نائب محافظ القاهرة بدور هيئة النظافة وتجميل وإنارة القاهرة بقيادة اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة ودورها في دعم الحملة المكبرة من خلال بذل الجهود وتوفير المعدات والآلات وفرق العمل المشاركين في الحملة وتوفير الحاويات واللوادر وأجهزة الكنس الآلي لغسيل الأرصفة والشوارع والتي تم استعراضها خلال اللقاء.

وأكدت على أهمية استمرار الحملات المكبرة بشكل دوري لتحقيق الانضباط بجميع الشوارع وإضفاء المظهر الحضاري عليها حتى تصل جميع شوارع المنطقة إلى أفضل مستوى من أعمال النظافة وعدم السماح لعودة مثل هذه المخلفات والتي يتكرر أماكن تواجدها في بؤر معروفة مرة أخرى.

كما أكدت عبدالمنعم على ضرورة نزول فرق المتابعة الميدانية بنطاق الأحياء للمتابعة ولتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول دول تنفيذ الأعمال المطلوبة والخطة المعدة لرفع مستوى منظومة النظافة إلى جانب إعداد تقارير دورية ومصورة على مدار الساعة بموقف كل حي ومعدلات الأداء ونسب الإنجاز.

وأشارت إلى أن منظومة العمل الناجحة لا تأتي إلا بتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية وبذل أقصى الجهود باعتبارها منظومة عمل ينتمي إليها الجميع هدفها الأساسي تحسين جودة حياة المواطن ورفع أي معاناة عن كاهله.

وناشدت المواطنين بالتعاون مع فرق العمل بالأحياء وهيئة النظافة بعدم إلقاء القمامة بالشوارع والميادين وإلقائها في الأماكن المخصصة بها والإبلاغ الفوري عن أي قصور في أي حي أو منطقة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.

من جهة أخرى، تسابق المنطقة الجنوبية الزمن للانتهاء من كافة بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022 بهدف النهوض والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة وتحسين معدلاتها لتتماشى مع الخطة الحضارية المتكاملة الجاري تنفيذها على كل الأصعدة.

وفي ضوء ذلك، عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ اجتماعا لبحث معدلات إنجاز الخطة الاستثمارية لأحياء المنطقة الجنوبية وتعظيم الاستفادة الكاملة من بنودها وإسراع وتيرة الإنجاز للانتهاء وفقا لما هو مخطط له.

وقد استهلت اللقاء بالترحيب وتقديم التهنئة لرؤساء الأحياء الجدد والسابقين الذين تم تجديد الثقة فيهم خلال حركة ترقية المحليات والتي أصدرها وزير التنمية المحلية مؤخرا.. مؤكدة على بذل أقصى الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والتواصل الدائم والمستمر مع المواطنين من خلال المتابعات الميدانية والاستجابة الفورية للشكاوى من خلال قنواتها المختلفة.

وأشارت عبدالمنعم إلى أهمية المشاركة المجتمعية في المساهمة في أعمال تطوير وتجميل الميادين تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني وذلك في إطار تحقيق المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي من شأنها تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.

وأكدت أهمية تعظيم الاستفادة القصوى من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة والشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة ومناقشة أي عقبات من شأنها تعطل تنفيذ أعمال التطوير وتذليلها من أجل إنجاز كافة الأعمال بالكفاءة المطلوبة خاصة التي تمس المواطن بشكل مباشر وتنعكس خلال تعاملاته اليومية.

وشددت على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة مع رفع معدلات الأداء لقرب انتهاء السنة المالية ولعمل الحسابات الختامية وإلزام الشركات المنفذة بتسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال إلى جانب الإشراف المباشر لرؤساء الأحياء في متابعة نسب تنفيذ الخطة مع استغلال شهر رمضان المعظم للانتهاء من الخطة من خلال تكثيف الأعمال على دورتين للعمل.

كما وجهت عبدالمنعم بالانتهاء من تطوير ورصف شارع اللاسلكي وشارع النادي الجديد بحي البساتين والانتهاء من وضع التصور النهائي لتطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين حي المعادي ومنها تطوير منطقة السرايات ودجلة والتي سيتم البدء فيها بعد حلول عيد الفطر المبارك، وكذلك ضرورة إنارة شارع الجسر البراني التابع لحي دار السلام بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته باعتباره من أحد المداخل الرئيسية للحي إلى جانب الانتهاء من رصف وتطوير شارع أحمد عبدالكريم بحي الخليفة والذي أوشك على الانتهاء.​