الحالة مستقرة.. وكيل "مشروعات البرلمان" تتعرض لحادث سير أثناء عودتها إلى الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تعرضت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، لحادث على الطريق الساحلي الدولي بكفر الشيخ، أثناء عودتها إلى الإسكندرية، بعد انتهاء جلسات مجلس النواب أمس.

وقال مصدر طبي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن النائبة تم حجزها في قسم العناية بمستشفى سموحة الدولي تحت الملاحظة لإصابتها بارتجاج في المخ.

وأشار المصدر، إلى أن حالة النائبة هالة أبو السعد مستقرة، وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية على الفور، لافتا إلى أن أحمد الديب مدير مكتبها أصيب هو الآخر بنزيف في المخ وتم حجزه أيضا في العناية المركزة.