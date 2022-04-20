إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة ومستحضرات التجميل مع راكبين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة ومستحضرات وأدوات التجميل، أخفاها راكبين الأول نمساوي والثاني مصري داخل حقائبهما، فور وصولهما من النمسا ولبنان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فيينا على طائرة مصر للطيران، اشتبه حسام الشافعي مأمور الجمركي في راكب نمساوي من أصل مصري قادم من النمسا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X- RAy بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص والسيد موافي رئيس القسم، وأفاد بوجود كثافات كثيرة على شكل علب متشابهة، وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك، قام بتكليف أحمد حمدي مأمور الجمرك وميلاد رسمي مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود ١٥٦٠ قرص من عقار ليريكا المخدر.

وفي المحاولة الثانية، قالت المصادر، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على طائرة مصر للطيران، اشتبه أشرف عبدالحميد رئيس القسم في راكب مصري قادم من لبنان، وتم تكليف علاء خضر مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود ٧٣٠ عبوة أدوات ومستحضرات تجميل أنواع وأحجام وماركات مختلفة، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب.

قرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي للراكبين، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.