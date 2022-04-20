أسعار وطريقة الحجز.. تفاصيل الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، طرح جديد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، في عدة محافظات بالتعاون بين مديريات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تتواجد الشقق المطروحة للحجز في المنيا وأسيوط والأقصر، وفي كل محافظة توجد مواعيد محددة للحجز والتقديم.

في محافظة المنيا تتواجد الشقق في مناطق المطاهرة القبلية التابعة لمركز المنيا، ومنطقة شوشة التابعة لمركز سمالوط، أما في محافظة أسيوط تتواجد في 8 مراكز هم (ديروط، منفلوط، البداري، أبنوب، أبو تيج، ساحل سليم، الفتح، منقباد)، وفي محافظة الأقصر، تتواجد الشقق في مناطق المدامود مدينة الشمس، بجوار مدخل مدينة طيبة- الطود بجوار مبنى النزل الدولي للشباب- وصلة الصحراوي بالقرنة- حاجر الضبعية بمركز القرنة- أبو قليعي بأرمنت- حاجر الرياينة بأرمنت- توماس بإسنا- الشغب بإسنا- الدير بإسنا.

مواصفات الشقق:

تبلغ مساحة الوحدات التي تم الإعلان عنها 90 متر مربع، كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

مواعيد الحجز:

ينتهي الحجز يوم 1 مايو المقبل، في محافظتي المنيا وأسيوط، أما محافظة الأقصر الحجز مستمر حتى 17 مايو المقبل، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، و8% متناقصة، وبالتقسيط بحد أقصى 30 عامًا.

ومن يريد الحجز في هذه الوحدات عليه التوجه لمقر مديرية الإسكان التابعة لكل محافظة لشراء كراسة الشروط وسحب نموذج التقدم ومعرفة المصروفات والرسوم الإدارية المبينة بالجدول المرفق وكافة الإجراءات الخاصة بالتقديم، كما يمكن تقديم الطلبات لأبناء المحافظة والمقيمين بها، وكذا المحافظات المجاورة، والأولوية في الحجز لأبناء المحافظة الموجود بها الوحدة السكنية أو بها مقر عمله.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي:

لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان 1/5/2022، إضافة إلى أن الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية، و(في حالة تقسيطها ضمن التمويل الممنوح) لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري، مع إمكانية تطبيق القسط المتزايد بنسبة لا تزيد عن 7% سنويًا طوال مدة التمويل بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل فقط، حيث يتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة والدخل والسن لصاحب الطلب.

أسعار الشقق وشروط الدخل:

بالنسبة للفئات المتقدمة من محدودي الدخل، يكون الحد الأدنى للدخل 1200 جنيه، وحد أقصى 4500 جنيه للفرد، وستة آلاف جنيه للأسرة، حيث تبلغ سعر الوحدة 184 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم جدية الحجز 10% من قيمة سعر الوحدة كحد أدنى، إلى جانب وديعة الصيانة التي تقدر بـ 9200 جنيه، إضافة إلى مبلغ 355 جنيه مصاريف إدارية، ليكون السعر الإجمالي للوحدة شامل وديعة الصيانة 193 ألف و200 جنيه، ويتم سداد باقي إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية على أقساط شهرية بحد أقصى 30 عاما (تحدد طبقا للدخل والسن)، بنظام التمويل العقاري المدعم بفائدة 3% سنويا متناقصة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

الأوراق المطلوبة للحجز:

- بطاقة الرقم القومي (سارية).

- مفردات مرتب حديثة، وأي مستند خاص بمصادر الدخل.

- إيصال مرافق حديث للسكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

العاملين بالشركات والقطاع الخاص:

- شهادة معتمدة من جهة العمل.

- بطاقة الدخل الشهري أو السنوي موضحًا بها رقم البطاقة الضريبية والسجل التجاري بجهة العمل ومدة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

- شهادة من محاسب قانوني معتمد بصافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

- شهادة التأمينات الاجتماعية إن وجدت موضح بها المهنة أو الأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات "بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات".

- صورة من مستند النفقة "بالنسبة للمطلقة".