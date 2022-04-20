أمين سر "تشريعية النواب" يوجه سؤالا بشأن غلق مستشفى 24 سريرًا ببنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه الدكتور علي بدر عضو مجلس النواب، وأمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان سؤالاً للدكتور وزير الصحة والسكان، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ بني سويف عملاً بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن غلق مستشفى 24 سريرًا منذ سنوات وعدم وجود خدمة صحية بمنطقة شرق النيل محافظة بني سويف.

وقال النائب علي بدر، إنه تم إنشاء مستشفى 24 سرير بمنطقة شرق النيل بمحافظة بني سويف عن طريق جهاز مدينة بني سويف الجديدة في 27 يوليو 2002، ولم تعمل سوى عام واحد في استقبال المرضى وتوقفت بعدها عن العمل، مضيفاً أنه فى مارس 2019 تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة ببنى سويف وشركة أسمنت بني سويف التابعة لمجموعة تيتان لتجهيز وتشغيل مستشفى 24 سرير بمدينة بني سويف شرق النيل وتقديم الخدمات الصحية لتحويل مستشفى 24 سرير ببني سويف المركزي.

وأشار أمين سر اللجنة التشريعية، أنه فى ديسمبر 2019 قامت لجنة من وزارة الصحة المختصة بالمراجعة الفنية ومعايير الجودة لمستشفى الـ24 سرير لتحويلها لمستشفى مركزي، لتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين بمنطقة شرق النيل، مشيرًا إلى أنها المستشفى الوحيدة بمنطقة شرق النيل ببني سويف لتقديم الخدمة الصحية للأهالي ولم يتم العمل بها حتى تاريخه، مما يعتبر إهدارًا للمال العام.

وطالب النائب علي بدر، بإدراج السؤال في أقرب جلسة لمجلس النواب.