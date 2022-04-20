القوى العاملة: تجهيز مقار الانتخابات النقابية وبدء قبول طلبات الترشح للمرحلة الأولى 8 مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن اللجنة العليا للانتخابات، ستقوم بمتابعة تجهيز مقار الانتخابات النقابية في 27 مديرية بالمحافظات لبدء استقبال طلبات الترشح للمرحلة الأولى في 15 تصنيف نقابي يومي 8 و9 مايو المقبل، والثانية على مستوى 14 تصنيف نقابي يومي 21و22 من نفس الشهر، لافتا إلى أنه لن يسمح بأي خطأ على مستوى المراحل الثلاث الانتخابية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع مهم عقده الوزير، اليوم الأربعاء، مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية في الدورة الجديدة 2022- 2026.

وأصدر الوزير، توجيهات فورية لـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، بتشكيل لجنة في كل مديرية برئاسة مدير المديرية بالمحافظة وعددًا من الأعضاء، لقبول طلبات الترشح والإشراف على العملية الانتخابية النقابية بمراحلها الثلاث.

وأكد الوزير، أن الـ 27 لجنة التي تم تشكيلها من أمس بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، ستكون في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، مؤكدًا أن اللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابي بديوان عام الوزارة ستقوم بالمتابعة على مدار الساعة يوميا باللجان المشكلة بالمديريات للتنسيق معها والتدخل لإزالة أية معوقات فوراً.

وتابع الوزير خلال الاجتماع هاتفيا مع المديريات تقديم المنظمات النقابية العمالية مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات والتي ستنتهي موعد تقديمها 22 أبريل الجاري، وفي نفس الوقت مع ممثلي العاملين بمجالس إدارة والوحدات التابعة للقطاع العام والأعمال العام.

وشدد الوزير، على اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء 27 لجنة فرعية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات بأنهم في حالة انعقاد دائم، وأنه موجود بديوان عام الوزارة، وسيقوم بنفسه بالمتابعة من ثاني أيام عيد الفطر على هذه اللجان للخروج بالعملية الانتخابية بالشكل الأمثل.

وكان وزير القوى العاملة، أصدر قرارات تحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للمستويات الثلاثة، وممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أن تقبل طلبات الترشح والانتخابات في نفس المواعيد المقررة القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ، فضلا عن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية ، والمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وحدد القرارات 15 نقابة عمالية تجري في مرحلتها الأولي انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما حددت فتح باب الترشح لهذه اللجان خلال يومي 8 و 9 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو 2022.

كما حددت القرارات المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانتخاب في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

حددت فتح باب الترشيح لهذه اللجان يومي 21 و22 مايو2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، على أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل، وإيداع الأوراق من يومي 2 و 3 من نفس الشهر.

وحددت القرارات مواعيد انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر ، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

كما حددت موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022.​