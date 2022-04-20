شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 21 محفظا ومحفظة جدد للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة اختبار (21) محفظًا ومحفظة متطوعين (المجموعة السابعة والعشرون) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2636 ) محفظًا ومحفظة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أنه جارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :

1. نجلاء رمضان محمد طلب - المنيا

2. سلوى أحمد عبد الحكيم محمد - المنيا

3. عبد الغني محمد أحمد محمود - المنيا

4. عمر فتحي عزتلي سليمان - المنيا

5. رضا عبد الفتاح إسماعيل دياب - المنيا

6. فايزة أحمد فرج مرعي - المنيا

7. أمل وجيه عفيفي عبد الحي - المنيا

8. منار محمد سليمان صادق - المنيا

9. شيماء ربيع عبد العال محمد - المنيا

10. زينب محمد محمد عمران - المنيا

11. هدير أحمد غانم عبد الغفار - المنيا

12. أيمن يونس راوي محمد - المنيا

13. أمل حسن يوسف عثمان - المنيا

14. حنان أحمد محمد خالد - المنيا

15. صفاء حداد شلقامي علي - المنيا

16. إيمان علي عبد الله عبد الجواد - المنيا

17. مروة رضا أدهم عمر - المنيا

18. رحمة أحمد محمد محمود - المنيا

19. إيمان سيد أحمد عطية - المنيا

20. زين العابدين محمود حسن محمد - المنيا

21. أحمد حسن محمد عبد اللطيف – المنيا