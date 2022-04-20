شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات أبناء المصريين فى الخارج إلكترونيا ونتائجها اجتياز وعدم اجتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مواد الهوية القومية لطلاب المدارس القومية سوف تعقدها المدارس وتعتمد نتاجها من الإدارات التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر، أن امتحانات أبناءنا فى الخارج سوف تعقد إلكترونيا فى كثير من الدول والأسئلة اختيار من متعدد ومسموح لمن يتعذر عليه الدخول على المنصة يستطيع الدخول على المنصة وطباعة الأسئلة وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة والنتيجة اجتياز أو عدم اجتياز والامتحان أوبن بوك، وتبدأ الامتحانات 7 مايو المقبل.

ويؤدى امتحانات الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام قرابة 2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى تم تقييمها وفق امتحانات تقيس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت، وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة تقيس نواتج التعلم.