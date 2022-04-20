شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إرجاء تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة السياحة والآثار رقم 131 لسنة 2022 الخاص بإرجاء العمل بالقرار الوزارى رقم 306 لسنة 2021 الخاص بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية، على أن يتم العمل به اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق كذلك على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023 بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج.

كما تم وضع مجموعة من التيسيرات والتسهيلات التى تم بدء العمل بها اعتباراً من 1 أبريل الجارى ولمدة عام فيما يتعلق بالحصول على التأشيرة السياحية، والتى سمحت لأكثر من 180 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن "الاتحاد الأوروبي" واليابان ونيوزيلاندا، على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً.

وتضمنت أيضاً تسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتى شرم الشيخ وطابا.