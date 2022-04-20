شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة ورقية والإجابة بابل شيت والأسئلة اختيار من متعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات الثانوية العامة ورقيا والإجابة بنظام البابل شيت والأسئلة اختيار من متعدد دون أسئلة مقالية والتصحيح إلكترونى بالكامل ولن يسمح باصطحاب الكتاب أو التابلت داخل لجنة الامتحان ولكل مادة ورقة مفاهيم.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر، أنه لضمان تكافؤ الفرص لا يدخل الطالب بالكتاب أو التابلت.

ويؤدى امتحانات الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام قرابة 2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى تم تقييمها وفق امتحانات تقيس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت، وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة تقيس نواتج التعلم.