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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن جداول امتحانات أبناء المصريين فى الخارج.. تبدأ 7 مايو إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة التربية والتعليم: تعقد الاختبارات مع مراعاة الآتى:
- تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (اسئلة اختيار من متعدد).
- فى حالة وجود أي عائق لدخول المنصة:
يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج.
- تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.
- تكون نتيجة الطالب اجتياز/ عدم اجتياز لجميع الصفوف الدراسية.
- الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصرى تُعقد لهم الامتحانات كالأعوام السابقة.
- فى حالة عودة الطالب ورغبته فى الالتحاق بإحدى المدارس المصرية يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة الطالب.