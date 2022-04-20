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التعليم تعلن جداول امتحانات أبناء المصريين فى الخارج.. تبدأ 7 مايو إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول اختبار نهاية العام_الدراسي_2021_2022 لأبنائنا الطلاب فى الخارج للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى والتى تبدأ من يوم السبت 7 مايو المقبل. 

 

وقالت وزارة التربية والتعليم: تعقد الاختبارات مع مراعاة الآتى: 

 

- تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (اسئلة اختيار من متعدد).

 

- فى حالة وجود أي عائق لدخول المنصة:

يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج.

 

- تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

 

- تكون نتيجة الطالب اجتياز/ عدم اجتياز لجميع الصفوف الدراسية.

 

- الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصرى تُعقد لهم الامتحانات كالأعوام السابقة.

 

- فى حالة عودة الطالب ورغبته فى الالتحاق بإحدى المدارس المصرية يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة الطالب.

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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