شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن جدول امتحانات نهاية العام للصف الثانى الثانوى وتبدأ 12 مايو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم جدول اختبارات نهاية العام، للعام الدراسي 2021-2022 لطلاب الصف الثاني الثانوي، حيث تنطلق الامتحانات 12 مايو المقبل وتجرى الاختبارات مع ملاحظة:

- تعقد الامتحانات "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية.

- تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

- على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

- تلحق المدارس غير المجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.