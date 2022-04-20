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التعليم تعلن جدول امتحانات نهاية العام للصف الثانى الثانوى وتبدأ 12 مايو.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم جدول اختبارات نهاية العام، للعام الدراسي 2021-2022 لطلاب الصف الثاني الثانوي، حيث تنطلق الامتحانات 12 مايو المقبل وتجرى الاختبارات مع ملاحظة:

 

- تعقد الامتحانات "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية.

- تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

- على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

- تلحق المدارس غير المجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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