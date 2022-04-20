الارشيف / أخبار مصر

تبدأ 11 مايو.. ننشر جدول امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى العام

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 11 مايو.. ننشر جدول امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول اختبارات نهاية العام للعام الدراسي 2021_2022 لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث

تتم الاختبارات مع ملاحظة:

 

- تعقد الامتحانات "الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية.

- تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

- على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

- تلحق المدارس الغير مجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا