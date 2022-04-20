شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 561 طنا من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف، غدا الخميس، 16 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (الجيزة- البحيرة- الغربية- الإسماعيلية- جنوب سيناء) بواقع (4) أطنان لكل من محافظتي (الجيزة- البحيرة) و(3) أطنان لكل من محافظتي (الغربية- الإسماعيلية) و(2) طن لمحافظة (جنوب سيناء)، وذلك للأسبوع الثاني عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وبما يتم توزيعه غدا يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (561) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.