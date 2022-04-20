"الفتوى والتشريع" توصي بإلزام وكالة الفضاء المصرية بدفع 95 ألف جنيه تلفيات سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وكالة الفضاء المصرية بسداد مبلغ 95 ألفا و432 جنيهًا، إجمالي قيمة فاتورتي أعمال الصيانة الخاصة بسيارة ماركة "ميكروباص فوتون".

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها: ثبت أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء كانت قد أرسلت إحدى السيارات التابعة لبرنامج الفضاء المصري، وماركتها ميكروباص فوتون، إلى الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، وبتمام تلك الأعمال أصدرت الشركة المذكورة فاتورتين: عام 2021 الأولى بمبلغ مقداره (76499,98) جنيها، والثانية بمبلغ مقداره (18932,55) جنيها، وكلتا الفاتورتين بمبلغ إجمالي مقداره (95432,53) جنيهًا.

وتابعت: وإذ تم نقل تبعية برنامج الفضاء المصري من الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى وكالة الفضاء المصرية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان رقم (1149) لسنة 2020 الصادر في 9/6/2020، فإن الوكالة تغدو ملزمة والحال كذلك بسداد إجمالي قيمة الفاتورتين المذكورتين بحسبانها حلّت محل الهيئة في أداء ما عليها من التزامات بشأن البرنامج المذكور بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وأوضحت من ثم خلفًا خاصًّا للهيئة بشأن التزاماتها الناشئة عن كافة ما يتعلق بذلك البرنامج، ومنها سداد تكاليف قيمة أعمال الصيانة الخاصة بالسيارة سالفة الذكر المنقولة تبعيتها إلى الوكالة.

واستكملت أن أعمال الصيانة من مستلزمات تلك السيارة، وكانت الوكالة على علم بهذا الالتزام حال تسلمها للسيارات التابعة لبرنامج الفضاء المصري بموجب .