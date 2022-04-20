"غرقتها في الغسالة".. إحالة المتهمة بقتل الطفلة ساندي للمحاكمة العاجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة، إحالة "دنيا. خ"، إلى محكمة الجنايات العاجلة لاتهامها بقتل طفلة شقيق زوجها "ساندي"، انتقامًا لخلافات مع والدتها في إحدى قري مركز الصف جنوبي الجيزة.

كشفت التحقيقات النيابة أن المتهمة قصدت قتل الطفلة "ساندي" 5 سنوات، بعدما استدرجتها للهو مع صغارها داخل منزلهم وقامت بخنقها حتى فاضت روحها في يدها، وأخفت جثتها داخل غساله خشية من كشف معالم جريمتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة نقلت جثمان الطفلة في جوال بلاستيكي أعلى سطح منزلها وقامت بالتخلص من جثمان الطفلة فجرا ظل انشغال الأسرة في البحث عن الطفلة بعد ساعات من غيابها عن أنظار أسرتها.

تعود أحداث القضية عندما تلقي مركز شرطة الصف، بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة الطفلة "ساندي"، بعد ساعات من اختفائها، بتكثيف الجهود وبتضييق الخناق على المشتبهة فيهم، اعترفت زوجة العم بقتل الطفلة لوجود خلافات مع والدتها.

تم ضبط المتهمة واعترفت أمام جهات التحقيقات بارتكابها الجريمة بدافع الغيرة من والدة ساندي للتفرقة في معاملة عائلة زوجها بينهما، ومثلت جريمتها وسط فريق من النيابة العامة والبحث الجنائي.

ووجهت النيابة للمتهمة عدة تهم القتل العمد مع السبق الإصرار والترصد والخطف، وتولت النيابة التحقيقات التي اصدرت قرارها السابق.