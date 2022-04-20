قبل بيعها أزيد من السعر الرسمي.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 13 طن سلع غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مخزن بدون ترخيص، بحوزته (7,3 طن "دقيق بلدي") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه للاتجار به في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي والاستيلاء على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة الجيزة، بحوزته (3,83 طن "أرز أبيض – مكرونة – سكر حر") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة الجيزة، بحوزته (2,95 طن "أرز أبيض – مكرونة – سكر حر") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.