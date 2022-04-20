"الشيوخ" يناقش ضوابط رقابة الحكومة على أموال الجمعيات الأهلية.. السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، السبت المقبل، طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس سهى سعيد عبد المنعم، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.

وقالت سهى سعيد، عضو مجلس الشيوخ، في طلب المناقشة، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى بمساندة جميع مؤسسات الدولة، وقد برز ذلك في كل التسهيلات والمزايا الممنوحة لهم، لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي.

وأكدت النائبة تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ يناير 2021 حتى أكتوبر 2021، وكشفت أن حجم المنح والتبرعات من جهات مانحة بلغ 2 مليار وأكثر من 220 مليون جنيه، بينما وصل حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال 4 مليارات جنيه وأكثر من 997 مليون جنيه.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الإعلان بشفافية عن أوجه صرف هذه المنح والتبرعات، وآليات الرقابة عليها.