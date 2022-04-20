إجراء عاجل وأول تعليق برلماني بشأن التعدي على فتاة في المترو بسبب ملابسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قيام إحدى السيدات بالتعدي على فتاة داخل المترو، أمر يتعارض مع الدستور والقانون المصري، وهو ما يتطلب توعية إعلامية لمواجهة تلك الظواهر .

وأكدت سلامة، في تصريح خاص أدلت به إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أنها ستعرض على هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تلك القضية للعمل على الوصول إلى توصيات لمواجهة تلك الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصري، مؤكدة أن الملبس حق شخصي وليس من حق أحد فرض الوصايا على الآخرين .

وأوضحت أن تعدي سيدة بالضرب على فتاة أمر ترفضه كل الأديان، وهو ما يتطلب توعية كبيرة من مختلف مؤسسات الدولة؛ لمعالجة تلك الأمور، وتوعية المواطنين بأن القانون يعاقب كل مَن يعتدي على حرية الآخرين .

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية، فيديو ظهرت فيه سيدة تعتدي على إحدى الفتيات بسبب ملابسها، داخل عربة في مترو الأنفاق.