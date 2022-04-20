"خطة النواب" تناقش أوجه القصور في تنفيذ خطط مشروعات المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة قيام وزارة التخطيط بإعداد تقرير مفصل عن نسب تنفيذ خطط الاستثمارات ومستوى الأداء في كل المحافظات وليست محافظة سوهاج فقط، وبيان أسباب انخفاض وبطء نسب التنفيذ مع تحديد المسؤولية عن ذلك، وإبلاغ اللجنة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بنتيجة التقرير خلال شهر من تاريخه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022.

وأشار سالم إلى أن طلب الإحاطة يتعلق بالخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج بعيدًا عن الاستثمارات المعتمدة ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية هي عملية مشتركة بين المحافظة وزارتي التخطيط والمالية.

وعرض النائب مصطفى سالم، طلب الإحاطة بخصوص حبس المال العام بمحافظة سوهاج وعدم استغلال المخصصات المالية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية عن العام المالي الحالي.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة كانت قد وافقت على تخصيص 820 مليون جنيه في جانب الاستثمارات بموازنة 2020/2021، وإتاحة منها حتى نهاية مارس 2022، 278 مليون جنيه، موضحًا أن ما تم سحبه يعادل 29% فقط من المبلغ المعتمد بما قيمته 239 مليون جنيه، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة من الدولة لتنفيذ المشروعات المدرجة بموازنة محافظة سوهاج، موضحًا أن هذه المخصصات المالية بعيدًا عما أدرج من اعتمادات مالية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقال مصطفى سالم إن هذا الأمر يعد تقاعساً وتراخياً في الاستفادة مما وفرته الدولة من اعتمادات مالية وحرمان للمواطن السوهاجي من خدمات هو في أمس الحاجة لها في ظل احتياج المحافظة للمزيد من الاستثمارات التي تضمن توفير الخدمات المهمة للمواطنين .

ولفت سالم إلى أنه عند مناقشة موازنة محافظة سوهاج عن العام المالي الحالي، أبدت المحافظة رؤيتها في عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لها وبناء عليه أوصت لجنة الخطة والموازنة بزيادة الاستثمارات بمبلغ 50 مليون جنيه، وأثناء متابعة اللجنة لتوصياتها عن موازنة العام المالي الحالي باجتماعها المنعقد خلال شهر فبراير اكتشفت اللجنة انخفاض نسبة تنفيذ الخطة بمحافظة سوهاج وبناء على ذلك تقدم بطلب الإحاطة.

وأضاف سالم أن ما كنا نخشاه قد حدث؛ فنظرًا لانخفاض نسبة تنفيذ الخطة إلى 29% فقط وعدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة، قامت وزارة التخطيط بسحب مبلغ 100 مليون جنيه من هذه الاعتمادات لتوجيهها إلى جهات أخرى تحتاج إليها، وحتى يمكن الاستفادة من المبالغ المخصصة للاستثمارات لموازنة العام الجاري.

وطالب سالم بتحديد أسباب عدم التنفيذ والمسؤول عن هذا التقاعس وعدم تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات مصر المختلفة؛ خصوصًا بمحافظات الصعيد، ما يؤثر بالسلب على حياة المواطن ويخالف تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بجدية العمل وسرعة الأداء وتحقيق متطلبات المواطن على أكمل وجه .

وشدد سالم على ضرورة أن تكون نتيجة التقرير أحد معايير التقييم الأساسية للقيادات والمسؤولين المعنيين بتنفيذ الخطة بكل المستويات الوظيفة في المحافظات، ابتداء من المحافظ وحتى رئيس القرية.

وأوضح الدكتور أحمد القاضي، نائب محافظ سوهاج: "المحافظة أعدت تقريراً شاملاً لكل النسب والمعوقات التي تعرضنا إليها خلال الخطة، ومن ضمن المعوقات المطالبة بتعديل بعض المشروعات بعدد 65 مشروعًا، وتم الموافقة على عدد قليل، وبالنسبة إلى وزارة المالية يوجد تأخير في بنك الاستثمار القومي في ما يخص الدفع الإلكتروني، وبالنسبة لتمويل المرحلة الرابعة 540 مليون جنيه، لم يتم التمويل"، لافتًا إلى أن الخطة خفضت بمبلغ 100 مليون جنيه.

ولفت القاضي إلى أن توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة 2020/2021 بدعم 50 مليون جنيه للباب السادس ولم تستلم المحافظة هذا الدعم رغم الحاجة إليه لدعم مشروعات ملحة وطارئة.

وشرح ممثل محافظة سوهاج في الاجتماع عن أنه من ضمن أسباب انخفاض نسب التنفيذ هو تأخر وزارة المالية في الصرف، وقال: سلمت مستندات مستوفية الصرف في شهر مارس بـ300 مليون ولم يتم الصرف.

وأكدت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، أنه لا يتم إدخال مشروعات على السيستم لا يوجد مقابل تمويل لها، وتابعت: "المحافظة طلبت إدراج 48 مشروعًا جديدًا في شهر نوفمبر، قُلنا لا بد أن نلتزم بالمشروعات المدرجة ولا يصح أن يتم إدراج مشروعات جديدة في نصف الخطة، ممكن دمج مشروعات وعمل مناقلة، وكان هناك 21 مشروعًا مطلوبًا عمل مناقلة لها، ولازم موافقات قانونية".

ولفتت مغيب إلى انخفاض نسب التنفيذ إلى 29%، وأن هناك تأخراً في الطرح للمشروعات، وقالت: "في الأسبوع الماضي تم سحب 100 مليون جنيه من محافظتي سوهاج وأسيوط، والـ100 مليون خصموها من مشروعات مكون اقتصادي، والمفروض المشروعات ذات البعد الاقتصادي يكون لها الأولوية في الاعتماد الإضافي المطلوب وقيمته 50 مليون جنيه، فلم يوضحوا في المحافظة ما المشروعات، قالوا مشروعات ملحة دون تحديد".

وقال النائب مصطفى سالم إن محافظتي أسيوط وسوهاج من أكثر المحافظات احتياجًا ورغم ذلك جاءت المحافظتان في ذيل ترتيب المحافظات في نسب التنفيذ، أسيوط 26%، وسوهاج 29%.

وأشار أحمد سلامة ممثل وزارة المالية: "اللجنة عقدت اجتماعًا في شهر فبراير الماضي، كان الرد عن سبب ضعف التنفيذ الفعلي أن المشروعات لم تدخل على السيستم، لتدبير الاعتمادات.