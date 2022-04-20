يوفر 40% من المياه.. برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس بالتحول إلى الري الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب خالد تامر طايع، عضو مجلس النواب، ونائب كرداسة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق نظم الري الحديثة وترشيد استخدام المياه الجوفية، بالإضافة إلى تبطين الترع والتحول الرقمي، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس ستسهم في زيادة رصيد مصر المائي والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وترشيد ومنع إهدار المياه .

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول إلى الري الحديث توفر 40% من مياه الري بالطرق القديمة، وأن المشروع القومي العملاق لتبطين الترع سوف يسهم في توفير نحو 5 مليارات متر مكعب سنويًّا من المياه التي كانت تتشربها باطن وجانبا الترع دون استفادة منها.

وأشار طايع إلى أن تبطين الترع يسهم في القضاء على أزمة عدم وصول المياه إلى نهاية الترع كما يعمل على توزيع المياه بالعدل على كل المستفيدين من كل ترعة، كما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية بإضافة أراضي كانت مهدرة على جانبي الترعة.

وأكد طايع أن تبطين الترع يوفر مليارات الجنيهات التي كانت تستنزف في تطهير الترع، كما يضيف مظهراً جمالياً للقرى المصرية ويحد من انتشار الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية القريبة من الترعة من التطبيل وارتفاع منسوب المياه الجوفية.

يُشار إلى أنه قد اجتمع أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية".

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.