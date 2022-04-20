إنفوجرافيك| "معلومات الوزراء": صندوق النقد الدولي يرفع من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا، اليوم الأربعاء، يتناول التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي، وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.9% خلال 2022 مقارنة بنحو 3.3% خلال 2021.

وتوقع الصندوق أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي خلال 2022 ليصل إلى 3.6% مقارنةً بمعدل نمو وصل إلى 6.1% خلال 2021.

وجاءت منطقة آسيا الصاعدة والنامية كأهم المناطق توقعًا للنمو خلال 2022 بمعدل نمو متوقع يصل إلى 5.4%، بينما توقع الصندوق أن يصل معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6% خلال 2022، وفي منطقة اليورو إلى 2.8% خلال 2022، وفي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.8%.