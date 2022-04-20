ورقي أم إلكتروني؟.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل امتحانات الثانوية هتكون بنظام الأسئلة الجديدة التي تم تنفيذها من 2018، بطريقة التقييم، مضيفًا أن هذا سيكون في جميع سنوات الثانوية العامة.

وتابع شوقي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة اليوم الأربعاء: السؤال الشائع هو الامتحان ورقي ولَّا إلكتروني؟ ده مش مربط الفرس، ده حاجة بنعملها عشان التصحيح، اللي مذاكر يجاوب ورقي أو إلكتروني، مربط الفرس نوع أسئلة التقييم.

وأوضح وزير التربية والتعليم ضوابط امتحانات هذا العام، بأن امتحانات الترم بالنسبة للثانوية العامة ستعقد في لجان، وستكون مقالية واختيارًا من متعدد، و30% من الامتحان سيكون مقاليًّا، و70% اختيارًا من متعدد.

ونوه شوقي بأن الجزء المقالي سيكون ورقيًّا، والاختيار من متعدد سيكون إلكترونيًّا، وامتحان اللغة العربية 3 ساعات؛ الورقي أول ساعة، وساعتين على التابلت.