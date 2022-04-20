امتحانات صباحية ومسائية.. وزير التعليم يكشف تفاصيل لجان المدارس الرسمية والخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن لجان المدارس الرسمية والخاصة تعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة خلال الفترة الصباحية، وغير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة، ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وتابع شوقي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة اليوم الأربعاء: أما امتحانات المواد غير الأساسية، فتتولى المدارس امتحانات المواد غير الأساسية والمستوى الرفيع بلجان مؤمنة.

وأوضح وزير التربية والتعليم ضوابط امتحانات هذا العام، بأن امتحانات الترم بالنسبة للثانوية العامة ستعقد في لجان، وستكون مقالية واختيارًا من متعدد، و30% من الامتحان سيكون مقاليًّا، و70% اختيارًا من متعدد.

ونوه شوقي بأن الجزء المقالي سيكون ورقيًّا، والاختيار من متعدد سيكون إلكترونيًّا، وامتحان اللغة العربية 3 ساعات؛ الورقي أول ساعة، وساعتين على التابلت.