شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس بتعديل قانون إنشاء "العامة للأبنية التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أرقام 144 و 145 و 146 بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتخصيص بعض أراضى بطريق القطامية العين السخنة وﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒالمحافظات.

حيث شمل القرار ﺭﻗﻡ 144 ﻟﺴﻨﺔ 2022 ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ، ﺭﻗﻡ 448 ﻟﺴﻨﺔ 1988 ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

وشمل القرار ﺭﻗﻡ 145 ﻟﺴﻨﺔ 2022 ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺸﻤﺎل ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻤﻴﺔ / ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ، ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻤﺤﻁﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ .

والقرار ﺭﻗﻡ 146 ﻟﺴﻨﺔ 2022 ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻭﻡ، ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ نشر القرار بالجريدة الرسمية.