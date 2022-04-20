شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور حسام بدراوى يكشف عن موعد عزاء والدته بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام بدراوى، الكاتب والمفكر السياسي، عن موعد عزاء والدته، حيث كتب من خلال حساب الفيس بوك الخاص به " بسم الله الرحمن الرحيم" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضاف بدراوي: "نظراً لورود آلاف الاستفسارات عن موعد ومكان عزاء أسرتي بدراوي والزيني في وفاة المرحومة الشريفة/ السيدة نفيسة الزيني والدة الدكتور حمدي بدراوي والدكتورة نادية بدراوي والدكتور حسام بدراوي فنعلم الجميع أن العزاء سيقتصر علي يوم واحد فقط هو اليوم (الأربعاء ٢٠ ابريل ) في جامع الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العشاء"



والدة حسام بدراوي

وتابع "والأسرة لا تريد أن تثقل علي الأصدقاء والمحبين وتتقبل العزاء أيضا علي رقم مخصص للواتس او علي البريد الالكتروني وإذ نشكر الجميع علي مشاركتهم لنا الأحزان ونعلن إمتناننا وتقديرنا لكل من تواصلوا معنا عبر الهاتف أو السوشيال ميديا وكل من شاركنا في جنازتها أمس الثلاثاء نسألكم الدعاء لها معنا برحمة الله عليها وعفوه وربنا يكرمكم ولا يريكم مكروها في حبيب أو قريب".

وكان قد أعلن الدكتور حسام بدراوى، الكاتب والمفكر السياسي، وفاة والدته، ونشر رسالة مؤثرة لرثائها، قال فيها، "أكثر من ثمانية وتسعين عاما ومازلتي تعطينا نفس الإحساس ، بالسلام والسكينة ، لم نعرف معك توترا ولاغضب، لم نري تدخلاً في خصوصية ولاتفضيل تعطي الجميع محبتك".

وقال في منشور عبر حسابه الرسمى بفيسبوك : "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) .. بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدرة، انتقلت بسلام وصفاء وطمأنينة، الشريفة/ السيدة نفيسة حسن الزينى، إلي رحمة الله ورضوانه، محاطة بحب أسرتها، فجر اليوم الثلاثاء 19 أبريل عام 2022".

الدكتور حسام بدراوي يعلن وفاة والدته

وأضاف: "أمي حبيبتي وداعاً، هي النسمه الرقيقة ، صوت الموسيقي في وجداني و كل فرد منا، التي كنا نحسها بلا تدخل، ونذهب اليها بلا دعوة، ولا ضغط، ونري حبها مثبتا لعلاقاتنا ببعض، ورابطا لمشاعر أربعه أجيال متتالية في أحضانها.. أمي، إنتي شخصية متفردة في الرقة، والحنان، والبساطة.. لا يختلف إثنان في الأسرة علي انك الأحلي والأجمل بين كل بنات وسيدات الأسرة".

وتابع "أكثر من ثمانية وتسعين عاما.. ومازلتي تعطينا نفس الإحساس ، بالسلام والسكينة ، لم نعرف معك توتراً ، ولاغضب، لم نري تدخلاً في خصوصية ولا تفضيل تعطي الجميع محبتك وكأنك زهرة في بستان كله من صنعك أنتي، فيعم علينا كلنا ريحان وجمالك ومحبتك ومودتك، حتي في مغادرتك للحياة ، كنتي نسمة وسلام وانتقلتي الي ربك راضية مرضية، بهدوء وصفاء أشكرك ياربي علي نعمتك علينا بأمي".

واستطرد "وأودعك بحزن وفرح حزن لفراقك وفرح لإنتقالك الي حياة جديدة بجوار ربك ومعك دعواتنا وحبنا ويتبقي منك إرث لا مثيل له من جمال وجودك بيننا. رحمة الله عليكي".