شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تقديم 10 آلاف جلسة تأهيلية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تجهيزات قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الاسكوا العالمية.

وأوضح البيان، أن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، مجهز بأحداث التجهيزات والأجهزة الطبية بما يتماشى مع المعايير والمحددات العالمية، حيث تصل القيمة التجهيزية للقسم إلى 3 مليون جنيه، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، سواء قاطني مدينة بورفؤاد أو خارجها.

وتابع البيان، خلال 5أشهر تم تقديم أكثر من 10000جلسة علاج طبيعي تأهيلية وعلاجية لترددات العيادة الخارجية، فضلًا عن 1200 جلسة علاج طبيعي لحالات عزل كورونا، وسلبي كورونا بأقسام الداخلي والحضانات ، وذلك من خلال فريق طبي متخصص من أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفي تم تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث الممارسات العالمية في هذا التخصص.

فيما شملت الخدمات الطبية التي يتم تقديمها، تأهيل مابعد جراحات الركبة، إصابات الملاعب، تأهيل ما بعد عمليات خلع وتيبس الكتف، وعلاج اضطراب الإتزان، التبول اللإرادى، ضعف عضلة الحوض، الشلل النصفى، العصب السابع، تأهيل الحالات التى أصيبت بقطع فى الرباط الصليبى الأمامي، إضافة إلى علاج ألام الرقبة، أسفل الظهر، عرق النسا، خشونة الركبة، إضافة إلى تحسين الدورة الدموية و تهيئة المكان التمرينات العلاجيةمن خلال أحدث الأجهزة الطبية والعلاجية المتطورة، والتي تساهم في علاج الشلل النصفى، الشلل الرباعى، شلل الطرفين السفليين، وآلام و الشد العضلي الرقبي، وألم الأعصاب، والالتصاقات بعد العمليات الجراحية و الحروق، ألم الاعضاء المبتورة، التهابات الأربطة، الشلل الوجهي، وتأهيل ما بعد عمليات زرع العضلات، الشوكة العظمية، وغيرها من الحزم الخدمية التي يتم تقديمها لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

ولفت البيان إلى أبرز الإجهزة الطبية التي يتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها، وأبرزها أجهزة CPM knee، جهاز الموجات التصادمية، جهاز cpm shoulder and elbow Bio feed back، الأشعة تحت الحمراء infrared، جهاز التينس، جهاز الموجات فوق الصوتية urtla sound، جهازالتنبيه العضلى.

هذا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحياة بور فؤاد، 68 سرير ما بين أسرة داخلي وعناية مركزة سواء للكبار أو للأطفال وكذلك الطوارئ والعمليات والإفاقة والإنعاش الرئوي، علاوة على أسِرة الحضانات لخدمة حديثي الولادة والمبتسرين، كما تضم المستشفى 12 عيادة خارجية في تخصصات (الجراحة، العلاج الطبيعي، الأنف والأمن والحنجرة، التخاطب والسمعيات، النفسية والعصبية، الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال، الأسنان، العظام).