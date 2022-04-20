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سينا أقوى بينا.. القوات المسلحة تذيع أغنية جديدة عن سيناء فى ذكرى التحرير.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - مع قرب الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء في 25 إبريل، بدأت القوات المسلحة المصرية في نشر و إذاعة بعض الفيديوهات والأغانى الوطنية الخاصة بالاحتفالية، وذلك بالتزامن مع عدة فعاليات تقيمها خلال الشهر الجارى.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أغنية جديدة بعنوان " سينا أقوى بينا" من غناء الفنان محمد رشاد، وكلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين، وذلك في اطار احتفالات القوات المسلحة والدولة المصرية بذكرى تحرير سيناء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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