شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس لانخفاض درجات الحرارة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عدم تخفيف الملابس خاصة للأطفال وكبار السن بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة اصطحاب جاكت خفيف خلال فترات الليل وفى الصباح الباكر ، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه كافة الأنحاء انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلا وتصل درجات الحرارة على القاهرة الصغرى على سبيل المثال ل 14 درجة.

و يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار جنوب الصعيد، مائل *للبرودة* ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23

والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 11