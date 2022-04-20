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أسعار "كعك العيد" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات كعك العيد بمنافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تصل لـ 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

 

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• كعك مشكل عادى 1 كيلو بسعر 70 جنيها

• كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ160 جنيها 

• كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ 235 جنيها

• كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ310 جنيهات

• كعك مشكل عادى 5 كيلو بـ490 جنيها

• كعك مشكل عادى فى علبة باغة شفاف 1.5 كيلو بـ120 جنيها 

• كعك مشكل شفاف عادى 2 كيلو بـ170 جنيها

• كعك مشكل شفاف عادى 3 كيلو بـ245 جنيها

• كعك مشكل مكسرات 2 كيلو جرام بـ200 جنيه

• كعك "كرتون" مشكل مكسرات 3 كيلو بـ300 جنيه

• كيلو البسكويت نشادر بسعر 70 جنيها

• كيلو الكعك السادة 75 جنيها 

• كعك بالملبن 70 جنيها للكيلو 

• كعك بالمكسرات 110 جنيهات للكيلو

• كيلو بيتى فور عادى 75 جنيها وبيتى فور لوكس 100 جنيه

• غُريبة سادة 105 جنيهات للكيلو وغريبة باللوز 105 جنيهات

• بيتى فور عادى 75 جنيها وبيتى فور سابلية 100 جنيه للكيلو 

• بيتى فور لوكس 100 جنيه

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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