شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: منح المطاحن إجازة 3 أيام خلال عيد الفطر وتوفير الدقيق للمخابز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزارى رقم 7 لسنة 2022 بشأن منح المطاحن التموينية إجازة عيد الفطر المبارك للمطاحن ثلاثة أيام 1 و2 و3 مايو 2022، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة على أن تقوم المديرية بإخطار الشركة المعنية بها بحد أقصى يوم الاحد 24 أبريل ومنح المخابز البلدية حصة 3 أيام مسبقة من الدقيق خلال فترة العيد، وذلك في إطار تنظيم عمل المخابز والمطاحن خلال إجازة العيد، وتحديد كميات الدقيق المقرر صرفها للمخابز، على أن يتم استئناف العمل بداية من 4 مايو 2022 بالنظام المعمول به حاليا مع التأكد من توافر الأرصدة من الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وأيضا توافر أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية.

كما تضمن التوجيه الوزاري بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز، على أن تقوم بإرسال ملفًا إلكترونيا لشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" وكذلك الوزارة، يتضمن بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط ،على أن تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 1 و2 و3 مايو 2022 طبقًا لمتوسط المبيعات اليومية لاخر يوم عمل للمخابز قبل الخصم على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام 28 و29 و30 أبريل، والتزام المطاحن التموينية بصرف الكميات التي تظهر على النظام دون أي تدخل منها.