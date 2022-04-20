شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا: 3 مراكز للاقتراع للفرنسيين بمصر للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتى أن 3 مراكز للاقتراع ستفتح أبوابها أمام أبناء الجالية الفرنسية المقيمة فى مصر للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الثانية من الانتحابات الرئاسية الفرنسية المقرر انعقادها يوم الأحد القادم .

وقال السفير - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك مركزين للاقتراع بالقاهرة وثالث بالإسكندرية حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين.

وأضاف سفير فرنسا بالقاهرة أن عدد الفرنسيين المقيمين المسجلين بمصر يقدر بـ 5600 مواطن، غير أن هناك عددا أكبر من الفرنسيين يتواجدون بمصر وهناك أيضا عدد ممن يقضون 6 أشهر بمصر كل عام.