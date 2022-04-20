شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام الشركات العاملة بالمنظومة المتكاملة لتحويل شرم الشيخ مدينة خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الوزراء المعنيين بملف المخلفات وهما وزارتى البيئة والتنمية المحلية، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع حسم واختيار أفضل العروض الفنية، للعمل فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ، من أجل تحويلها إلى مدينة خضراء مستدامة، ضمن فاعليات التحضير لمؤتمر المناخ ، الذى تستضيفه مصر نوفمبر 2022 بالمدينة.

خلال هذا التقرير يتم رصد بعض ملامح هذه المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات ومهام الشركات التى ستعمل بالمنظومة داخل مدينة السلام شرم الشيخ.

1- تهدف المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات بشرم الشيخ إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات.

2- تضم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات فى شرم الشيخ، عدد من الاستثمارات بتكلفة إجمالية وصلت إلى 35 مليون جنيه، منها إقامة مصنع تدوير ومعالجة المخلفات، وبعض الخطوط الجديدة.

3- تضم أيضا المنظومة المتكاملة عدد من مشروعات البنية التحتية، بحجم استثمارات وصل لحوالى 103 ملايين جنيه.

4- الشركة التى سيتم اختيارها ستقوم بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بخدمة متميزة تناسب طبيعة شرم الشيخ السياحية.

5- البدء الفعلى للشركة فى تنفيذ المهام المطلوبة منها بداية من شهر يونيو المقبل.

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6- تراعى منظومة النظافة فى شرم الشيخ دمج أبناء المحافظة من العاملين فى هذا المجال.

7- تلتزم الشركات التى ستعمل بالمنظومة بضرورة تقديم خطة تشغيل مبدئية، وخطة ميدانية مكثفة لشهرى أكتوبر ونوفمبر.

8- الزام الشركات التى سيتم اختيارها بتقديم خطة زمنية للتشغيل واضحة محددة، وأخرى ثانوية عن كيفية الانتشار والتغطية لسبعة احياء بالمدينة.

9- تطبق الشركات خطة للتغطية الكاملة للجمع والنقل للمخلفات من الفنادق والاحياء السكنية والميادين الرئيسية والطرق والحدائق.

10- تقوم الشركة بالعمل على تأهيل المنطقة المحيطة بالمدفن الصحى الذى ستتسلمه من المحافظة.

11- تشمل خطة منظومة المخلفات تسليم محطه معالجة واعاده تدوير مخلفات مجهزة لاستقبال اكثر من 140 طن يوميا.

12- تلتزم الشركة بتأهيل وإنشاء خطوط جديدة لاستيعاب كافة المخلفات المتولدة من المدينة.