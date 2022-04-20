شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء البيطريين" تدرس تحويل كارنيه النقابة إلى كارت مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن هيئة مكتب النقابة قد عقدت أمس الثلاثاء، أول اجتماع لها عقب انتخابات التجديد النصفى وإعادة تشكيلها.

وأوضح الدكتور محمد سيف الأمين العام، فى بيان، أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات منها: تنظيم عمل الإدارة المالية الموحدة لربط كل ماليات النقابة، ومتابعتها مركزيا، الموافقة على ربط ودائع مالية بقيمة 15 مليون جنيه بأعلى قيمة استثمارية طبقا لأعلى عرض بنكى مقدم،الموافقة المبدئية على تحويل كارنيه النقابة إلى كارت مالى "ميزة" مع استمرار التفاوض على العرض المقدم للحصول على أفضل تصور له، فضلا عن تشكيل لجنة للمشتريات بعضوية الأمين العام وأمين الصندوق والمدير المالى والمدير الإدارى، وممثل للشؤون القانونية مع عضوين من مجلس النقابة متغيرين طبقا لنوعية الشراء وكذلك استحداث قسم للمشتريات يتبع الإدارة المالية، على أن تعتمد قرارات الشراء من النقيب العام.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى تفعيل قرار المجلس السابق اعتماده منذ عدة أشهر بتخصيص حساب بـ"البنك الزراعى" خاص بالصرف على الإعانات، مع ضخ مبلغ مليون جنيه فيه والإعلان عنه لقبول التبرعات والهبات عليه، والتوصية بقبول المقايسة الخاصة بتشطيب وحدات النقابة الأربعة بأحد المشروعات السكنية.

جدير بالذكر، أن مجلس النقابة خلال جلسته الإجرائية بتاريخ 6 أبريل الجارى، قد أعاد تشكيل هيئة المكتب، وجاء التشكيل الجديد على النحو التالى: الدكتورة شيرين ذكي وكيلا، الدكتور محمد سيف أمينا عاما، الدكتور عمرو الجمهوري أمينا للصندوق، الدكتور أيمن حلمي أمينا مساعدا، والدكتور عبد العزيز الجوهري أمينا مساعدا للصندوق.