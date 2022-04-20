القوى العاملة: تعيين 20 شاباً وتفتيش 130منشأة بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 20 شاباً، منهم شابان قادرون باختلاف من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 142 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 18 شهادة قياس مستوى المهارة، و 18 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

واوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 130 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل، وتلقى 3 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 1260 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 6 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.