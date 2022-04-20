أول تحرك من نقابة المهندسين بعد تضرر مهندسي الكهرباء من عدم صرف علاوتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت نقابة المهندسين، توجيه خطاب رسمي إلى الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء، بشأن تضرر العديد من المهندسين من عدم صرف العلاوة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية.

وقال المهندس طارق النبراوي، إنه بناء على تقديم العديد من الزملاء المهندسين العاملين في قطاع الكهرباء بشكوى من تضررهم من عدم صرف العلاوة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، فتم توجيه خطاب إلى الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء.

وأضاف النقيب أنه يتم حاليا المتابعة مع الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء.

وجاء نص الخطاب على النحو التالي: