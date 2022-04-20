وكيل "صناعة النواب": البنك المركزي يوجه بسرعة فتح اعتمادات خام الكاكاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشف النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن البنك المركزي وافق على فتح الاعتماد الخاصة للمصانع لاستيراد الكاكاو.

وأشار عوض الله، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي تواصل مع المصنعين وأصحاب مصانع الكاكاو لتسهيل سرعة فتح الاعتماد لهم في البنوك.

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه في اجتماع لجنة الصناعة بحضور إبراهيم السجيني نائب وزير الصناعة والتجارة، تم عرض الأمر، وللعرض على وزيرة الصناعة نيفين جامع، لحل تلك المشكلة لفتح الاعتمادات بالبنك المركزي.

وكان عوض الله قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن عرض كل الاعتمادات المستندية الخاصة بالكاكاو على البنك المركزي؛ مما يؤخر فتح الاعتمادات وكذلك تأثيره المباشر على سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى انعكاس ذلك على الإنتاج النهائي للصناعة؛ لا سيما أنه يمس 250 ألف عامل وحجم استيراد يصل إلى 25000 ألف طن سنويًّا.

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أصدرت قرارًا بعدم صدور أي اعتمادات مستندية إلا بعد عرضها على البنك المركزي، وهذا يعرض سلاسل الإمداد لمشكلة بسبب تأخر موافقة البنك المركزي، مشيرًا إلى أن صناعة الكاكاو يعمل بها 250 ألف عامل في قطاعات الصناعات الغذائية، وأن الكاكاو منه نوعان: الأول خام وفاتح تتم صناعة الشيكولاته منه، والثاني قلوي يستخدم في صناعة المخبوزات والحلويات.

وقال وعوض الله إن صناعة الكاكاو استراتيجية حيث تقوم عليها صناعات بمليارات الجنيهات، وهناك شكاوى كثيرة من أصحاب المصانع، مطالبًا وزيرة الصناعة والتجارة بسرعة فتح الاعتمادات المستندية مباشرةً من البنوك دون العرض على البنك المركزي لتسهيل عملية الاستيراد.