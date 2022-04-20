فاتن أمل حربي| هل يجوز الطعن على قانون الأحوال الشخصية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

على مدار 18 حلقة من مسلسل فاتن أمل حربي سعى المحامي شكيب الإسكندراني الذي يؤدي دوره الفنان محمد ثروت للطعن على قانون الأحوال الشخصية؛ نظرًا لطول أمد التقاضي في قضية موكلته وما خلفته من أضرار عليها.

وأعربت "فاتن" التي تؤدي دورها الفنانة نيللي كريم عن رفضها لبعض نصوص قانون الأحوال الشخصية وما يحويه من تفاصيل تؤخر تقاضيها لنفقة الزوجية والحصول على مسكن للعيش وحرمانها من حضانة الأطفال حال زواجها مُجددا، بعد الطلاق من "سيف" - تمثيل الفنان شريف سلامة -.

وركزت الحلقة الـ18 على تقديم محامي "فاتن" مذكرة طعن أمام إحدى دوائر محكمة الأسرة على قانون الأحوال الشخصية، لتتولى الأخيرة رفعها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل وتعديل بعض نصوص القانون.

هل يمكن الطعن على قانون الأحوال الشخصية؟

أتاح قانون المحكمة الدستورية العليا إمكانية الطعن على أي قانون أو نص دستوري بطريقتين فقط إما الإحالة أوالدفع.

طريقة الدفع وهي ما اعتمد عليها "شكيب الإسكندراني" في طعنه، وتنص على أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

إما طريقة الإحالة تتم في حالة إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.

يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين الذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.

ويتضمن المسلسل رسائل هامة عن ضرورة تأمين حياة المرأة عند طلاقها وضمان توفير عيش آمن لها خاصة إن كانت حاضنة للأطفال، والمساواة بينها وبين الرجل في حقوقها بعد الطلاق.