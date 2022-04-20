حريق داخل شقة بمساكن صبحي حسين في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان، وارتفاع ألسنة اللهب بمساكن صبحي حسين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل وحدة سكنية بالعقار رقم 4 عمارات أبو الوفا، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات ومنعوا امتداده إلى المجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.