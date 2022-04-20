الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات تصل لـ60%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد" والتي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تقام الفعاليات بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).