اندلاع حريق مخلفات بمدخل مركز البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق مخلفات بمدخل مركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بمدخل البدرشين الكوبري البحري.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الجنوب.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات وإخطار مجلس المدينة لاتخاذ اللازم نحو المتسبب.