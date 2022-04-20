السيطرة على حريق داخلا شقة بالوراق دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا شبَّ داخل شقة سكنية بالوراق دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع محمد مدحت من شارع العروبة عزبة المفتي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الشمال بقيادة اللواء عمرو طلعت.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل وحدة سكنية بالعقار رقم 13، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات ومنعوا امتداده إلى المجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .