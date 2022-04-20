النيابة تخلي سبيل صاحب فيديو إلقاء ابنته من "البلكونة" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل صاحب فيديو محاولة إلقاء ابنته من البلكونة، بضمان محل إقامته، بعدما تأكد بأن الأب كان يساعد ابنته ويحاول إنقاذها قبل أن تلقي بنفسها من "البلكونة".

كانت رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يمُسكان بفتاة خارج شرفة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الاهرام بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (بائع– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) والطفلة بمقطع الفيديو "نجلته – 12 سنة" وبمواجهته أشار إلى قيامه بتوبيخ نجلته لعدم قيامها بتجهيز وجبة الإفطار له ولوالدتها، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها لقيامه بتوبيخها مما دعاه لمعاقبتها بالضرب، وأثناء ذلك قامت بالفرار منه ومحاولة إلقاء نفسها من شرفة العقار ، إلا أنه تشبث بها وقام بإنقاذها بمعاونة بعض الجيران.

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